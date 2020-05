GDF segue distribuindo máscaras; veja dias, horários e locais para adquirir

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Governo do Distrito Federal definiu dias, horários e locais para a população obter um par de máscaras. O equipamento de proteção facial é de uso obrigatório nas ruas da capital.

A distribuição será feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, nas sedes das administrações regionais, nos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e nos pontos de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) — como as unidades do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado (Crea).

Além disso, permanece o fornecimento itinerante em locais estratégicos com maior circulação de pessoas em todas as cidades. A medida segue o planejamento e o cronograma definidos por diversos órgãos e instituições, nos eixos segurança, fiscalização e prestação de serviços públicos. Os itens também poderão ser entregues durante atividades de combate à disseminação do coronavírus, como na execução do programa Sanear-DF.

Em 15 dias, mais de 365 mil unidades foram doadas em diferentes regiões administrativas. Juntos, os terminais rodoviários e estações de metrô foram responsáveis pela distribuição de quase 65% do volume total entregue de máscaras protetivas.

“A proposta é sensibilizar o maior número possível de pessoas com um alerta para a importância do uso das máscaras ao sair às ruas”, enfatiza o secretário de Governo, José Humberto Pires. “Focamos nos grandes centros comerciais e locais onde há concentração de público, como os pontos de acesso ao transporte público.”

