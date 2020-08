GDF revitalizou 22 das 56 passarelas de rodovias da capital

PUBLICIDADE

Em um ano e meio, o Governo do Distrito Federal (GDF) revitalizou 22 das 56 passarelas das rodovias distritais da capital. R$ 4,9 milhões foram destinados para as obras, que empregaram 25 operários e geraram 100 vagas indiretas.

Além das 22 já prontas, outras três estão em fase final de reforma. Nos próximos dias, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) deve começar a revitalizar mais seis. Com isso, serão 31 passarelas reformadas desde fevereiro de 2019.

Entre as ações feitas nas passarelas, estão reforço estrutural, limpeza e pintura. A empresa Engemil, com contrato até 2024, atua nas intervenções.

O governador Ibaneis Rocha quer ver todas as 56 passarelas revitalizadas até o fim da gestão. O superintendente de Obras do DER/DF, Cristiano Alves Cavalcante, planeja a conclusão antes disso. “Pretendemos concluir a manutenção de todas as passarelas até dezembro de 2021”, afirma.