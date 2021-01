GDF renova áreas de lazer de Planaltina

PUBLICIDADE

Nesta semana a Administração de Planaltina começou o processo licitatório para reformar quadras poliesportivas e parques infantis da região, beneficiando 80% da população local. Serão reformados, então, os parques da Vila Vicentina, da Praça São Sebastião (onde fica a histórica Igreja da cidade), o do Vale do Amanhecer e o da Vila Buritis, além de quadras de esporte do Jardim Roriz, Vila Buritis e Vila Buritis IV. O valor do investimento é de mais de R$ 535 mil, recursos originados de emenda parlamentar do deputado Cláudio Abrantes.

“Trata-se de espaços que estavam abandonados havia, no mínimo, oito anos, ou seja, há bastante tempo sem ter nenhum tipo de reforma ou reparo”, lamenta o administrador-substituto da cidade, Paulo Cabral. “Alguns parques, inclusive, ofereciam perigo para a comunidade, com pontas de metais e ferros colocando em risco os usuários, mato tomando conta.”

As placas azuis com detalhes amarelos do GDF anunciando que futuras intervenções ocorrerão em algum lugar do DF já foram instaladas nesses locais públicos de Planaltina. Elas são um alerta positivo para população de que coisa boa vem por aí. Tanto que engenheiros e técnicos já estiveram nesses locais fazendo vistoria e conferindo as medidas para dar o sinal verde aos trabalhos de revitalização dos parques e praças. A expectativa é que tudo fique pronto em março.

Sabedoria de criança

Quem vai gostar muito da notícia é a pequena Emanuela Martins, 10 anos, que, em agosto do ano passado, escreveu, na escola em que estuda, uma carta pedindo a revitalização do parquinho da Praça da Igrejinha. A missiva foi solicitada após uma visita dos alunos pela cidade. “Ela viu que as paradas de ônibus da cidade estavam todas pintadas, bem-arrumadinhas e bonitas e perguntou por que os parques infantis não eram assim”, conta a professora Carla Martins, mãe da menina. “Então tivemos a ideia de mandar a carta para a Administração de Planaltina”.

No bilhete de oito linhas, a estudante do ensino fundamental diz: “Querido administrador, eu queria que o senhor arrumasse o parquinho, ele é de areia e fica perto da Igrejinha São Sebastião. É que o escorregador está sem escada para subir, o balanço está bem velhinho, uma pontezinha que tem dentro do parquinho está quebrada, a areia está bem suja porque vários cachorros entram no parquinho, e todos esses problemas são bem ruins e perigosos, uma criança pode até se machucar! Com carinho!”.

Carla Martins reitera: “É uma pena, porque é um lugar de todos e está muito perigoso, então essas reformas serão de grande valia para todos os moradores”, comenta Carla. E o administrador-substituto endossa: “São obras extremamente importantes para a cidade, e vamos trabalhar na reforma desses parques e quadras, que serão entregues novos para a população”.

Com informações da Agência Brasília