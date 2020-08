GDF regulariza mais uma parte do Arapoanga

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou o projeto de regularização de mais uma parte da etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga, em Planaltina-DF.

O decreto, publicado no Diário Oficial (DODF) desta segunda-feira (3), regulariza os conjuntos 1 a 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B e 6 da quadra 2 — etapa 3. A medida permite que quem tenha lote na região entre com um pedido de registro em cartório.

Dessa forma, o GDF dá sequência à regularização do setor. No início de julho, os conjuntos 7 ao 13 da quadra 7 já haviam sido regularizados.

Portal da Regularização

Caso haja dúvidas sobre o andamento dos processos de regularização fundiária, o Portal da Regularização está disponível com mais informações. A ferramenta permite a consulta online sobre as etapas dos processos de regularização fundiária no Distrito Federal.

