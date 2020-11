GDF regulariza 26 mil residências no Setor Habitacional Mestre D’Armas

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou, na manhã desta sexta-feira (13), a Ordem de Serviço responsável pela regularização do Setor Habitacional Mestre D’Armas, inaugurando o posto de atendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

Além do governador, participaram da cerimônia de assinatura o Administrador de Planaltina Célio Rodrigues, o Superintendente de Patrimônio da União Renan da Mata, o Diretor-Presidente da Codhab Wellington Luiz, o Deputado Distrital Cláudio Abrantes e o Deputado Federal Tadeu Filippelli.

“Planaltina é uma das cidades mais antigas do Distrito Federal e que tem uma população que necessita de muitas coisas, de muitas obras, de muita regularização, e isso foi deixado para trás ao longo dos anos pelos governantes que passaram pelo Distrito Federal. Assim como nós temos hoje a oportunidade de regularizar a instância, nós temos que trabalhar para regularizar outras áreas do DF localizadas aqui em Planaltina”, afirmou Ibaneis.

Segundo ele, em dois dias, mais de 20 mil moradias no DF foram regularizadas, sendo 5 mil no Riacho Fundo II e 26 Mil em Mestre D’Armas. “Isso nos alegra muito, porque esse pedaço de papel que as pessoas buscam, elas buscam por muitos anos, como forma de dignificar o seu trabalho, sua família, seus filhos, seus herdeiros, que na grande maioria vieram pro DF na busca do trabalho, da educação”, explicou.

“Eu tenho o prazer de dizer que a grande maioria desses que estão aqui são nordestinos como eu, que vieram para cá para ganhar a vida, atrás de moradia, para dar o sustento para suas famílias. Então quando você faz um ato como esse, inaugurando esse posto, nós estamos inaugurando na vida dessas 26 mil famílias alegria, responsabilidade e dignidade. Isso nos deixa alegres de ver que a equipe de governo trabalha para atender quem mais precisa. Governo é para quem mais precisa”, complementou o governador

“Governo é pra povo, governo é para o pobre, rico basta não atrapalhar. O cidadão em primeiro lugar, o povo em primeiro lugar, o pobre me primeiro lugar, e é por isso que estamos fazendo as obras necessárias”, disse Ibaneis Rocha

O Superintendente do Patrimônio da União, Renan da Mata, afirmou que a puta de regularização fundiária é de estrema importância, e é prioritária, por tratar “não somente da economia, da fomentação, mas também da cidadania, da dignidade daqueles que ocupam essas áreas que pertencem à união”.

Seguindo a fala do superintendente, o Diretor-Presidente da Codhab Wellington Luiz afirmou que esta regularização devolve a esperança e a dignidade para os moradores de Planaltina. “Quando o senhor [Ibaneis Rocha] determinou que nós cumpríssemos esse papel, havendo o empenho direto do deputado Cláudio Abrantes, junto com a prefeitura, nós sabiamos muito bem que esse povo estaria sendo agraciado com uma dívida que o estado tem. Que é o direito de você sé obrigação do estado, mas foi negligenciado por quase 30 anos”, afirmou Luiz.

“A partir de hoje, essas pessoas terão a tranquilidade de ter o sonho da casa própria agora registrada, porque é mais ou menos como uma criança que não tem sua certidão de nascimento, essas casas jamais tiveram. O governador está fazendo 20 anos de governo em dois e isso é só o começo. Nada plantaram no passado, nós estamos plantando nesse governo e nesse governo vamos colher”, finalizou.

Morador de Planaltina há cerca de 30 anos, o Deputado Distrital Claudio Abrantes afirmou acompanhar as lutas da população local. Ele explica que a Instância “é um espaço muito querido de Planaltina, de gente boa, trabalhadora, que investiu seu recurso, seu dinheiro para comprar um lote. E ao longo de tantos e tantos anos, a luta por essa regularização. São décadas de luta para que isso acontecesse neste momento, pelas mãos de uma pessoa que é lutar pelo pobre, que sabe o que é regularizar pelo pobre, pelas pessoas que fazem acontecer”.

O Deputado Federal Tadeu Filippelli complementou a fala de Abrantes reforçando que o gesto de assinatura da regularização traduz a sequência do respeito às famílias moradores da Instância, que sofrem com a angústia da insegurança e da falta de garantia, de uma escritura definitiva.

“O tempo passou, as famílias foram ampliando, os filhos se casaram, e hoje precisam da segurança desse documento, até para prevenir determinadas situações familiares. E hoje chegamos com essa solução, com essa segurança e com gesto de respeito. Esse gesto representa um gesto de respeito a cada morador de Planaltina”, finalizou o deputado.