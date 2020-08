GDF recebe 300 mil testes de coronavírus da Receita Federal

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas nas regiões Norte, Central, Centro-Sul e Leste de DF estão abastecidas com 300 mil testes sorológicos para detecção do novo coronavírus, doados pela Receita Federal. No entanto, segundo denúncia de um usuário ao governador do DF, Ibaneis Rocha, durante entrevista ontem, à Rádio CBN, um servidor da UBS do Lago Sul teria afirmado ao usuário que a “Secretaria mentiu ao informar que o teste estava à disposição”.

O governador disse na ocasião que o incidente seria apurada, e reiterou que os 300 mil testes haviam de fato sido distribuídos às unidades da rede pública de saúde do DF. A UBS do Lago Sul faz parte da região Central – que dispõe do exame sorológico.

Já com a relação as regiões Sul e Sudoeste, que compreendem as UBS de Santa Maria, Gama, Taguatinga e Samambaia os exames sorológicos não serão feitos em todas as unidades. Os moradores destas localidades deverão procurar a unidade básica referência de sua quadra e, caso essa UBS não faça o teste, o paciente é encaminhado para fazê-lo em outra unidade, ou hospital. Pessoas com sintomas da Covid-19 residentes em Ceilândia, ou Brazlândia, devem procurar a UBS mais próxima de sua casa onde será atendido, avaliado e, caso necessário, encaminhado para fazer o teste na UPA ou hospital. O teste tipo Swab está disponível em todas as unidades básicas.

É importante reforçar que os testes rápidos para diagnóstico da COVID-19 são recomendados a partir do oitavo dia de sintomas, e para os do tipo RT-PCR, a partir do terceiro dia. Os pacientes que realizam os testes rápidos recebem o resultado no mesmo dia, já os realizados por swab nasal levam até sete dias para a liberação do resultado, pois são encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública do DF (Lacen) para avaliação.

Os 300 mil testes sorológicos que foram doados ao GDF pela Receita Federal passaram por avaliação da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) antes de serem distribuídos às UBSs do Distrito Federal. De acordo com dados técnicos dos exames, a sensibilidade do produto é 91,29% (variando 87,58% e 94,18%); especificidade de 98,34% (variando entre 95,81% e 99,55%).

Em caso de sintomas da doença causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2, o cidadão deve procurar a UBS mais próxima de sua residência. Após avaliação criteriosa, o profissional de saúde indicará o exame ideal a ser feito. O teste RT-PCR é recomendado para pacientes que apresentam sintomas a partir do terceiro ao sétimo dia.

O exame sorológico é feito a partir do décimo dia dos sintomas porque a produção de anticorpos IgM contra a Covid-19 pelo organismo começa entre o sétimo e o décimo dia após a exposição viral, sendo o décimo quarto o pico do nível de IgM, que começa a diminuir posteriormente.

A porta de entrada para atendimento na rede pública de saúde é a Atenção Primária. Ao todo, são 172 UBSs que oferecem acolhimento e atendimento ao paciente suspeito de Covid-19. Os casos mais leves são atendidos nessas unidades e, havendo necessidade, as equipes podem encaminhar os pacientes para os hospitais regionais, ou de referência. Essas unidades seguem um protocolo único de atendimento e já possuem área reservada para as síndromes gripais e suspeita de Covid-19.

