GDF quer terceirizar a merenda escolar

O Governo do Distrito Federal (GDF) trabalha para terceirizar os serviços de alimentação da rede pública local. No próximo dia 6 de março, a Secretaria de Educação apresentará à população um novo modelo de gestão.

A apresentação se dará por meio de audiência pública, marcada para o dia 6 de março, às 10h, no Salão nobre do Palácio do Buriti.

Problemas

No último ano, os alunos da rede pública enfrentaram problemas em relação a alimentação. Muitas escolas ficaram semanas sem oferecer proteína (carne, frango etc) às crianças e adolescentes.

Em agosto de 2019, a Secretaria de Educação precisou suspender o consumo de almôndegas de carne bovina na merenda escolar para análise. O alimento estava apresentando excesso de gordura.