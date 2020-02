GDF quer receber Fórmula 1 no Autódromo Nelson Piquet

PUBLICIDADE 

A Agência de Desenvolvimento (Terracap) iniciou os estudos no Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet. O espaço deve ser concedido novamente à iniciativa privada. O objetivo do Governo do Distrito Federal (GDF) é receber uma etapa da Fórmula 1.

Os estudos serão custeados pela própria Terracap, que fará a contratação de projetistas e engenheiros especializados. Depois, será homologado um plano junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para o andamento da parceria público-privada.

“Esse projeto envolve várias categorias do automobilismo e, dentro delas, uma possibilidade de ter a Fórmula 1. É um sonho, mas um sonho possível. Por isso vamos refazer o projeto”, explica o presidente da Terracap, Izidio Santos.

O Autódromo Nelson Piquet já estava sob uma gestão privada. No entanto, o consórcio responsável não cumpriu qualificações necessárias. “Vamos refazer a licitação porque a anterior não teve os critérios técnicos atendidos. Agora, faremos um novo projeto que atenda as exigências que permitam ao autódromo receber qualquer categoria”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

“Iremos reconstruir o automobilismo no Distrito Federal.”

Apoio dos grandes

O retorno de Brasília às grandes provas de corrida conta com o apoio de grandes pilotos do automobilismo nacional. “Já corri em Brasília antes de ir para a europa, na Fórmula Chevrolet. Seria sensacional refazer o autódromo de uma maneira bacana e profissional”, afirma Felipe Massa, vice-campeão da Fórmula 1.

Outro ex-piloto da Fórmula 1 está animado com o retorno do autódromo brasiliense. “Essa pista tem uma coisa muito forte com o automobilismo brasileiro. Não mudem o traçado porque é o melhor que a gente tem no Brasil”, declara Rubens Barrichello.





Ainda não há valores fechados e prazos para a entrega do autódromo. A expectativa é que o local esteja apto a receber provas em 2021.

O Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet tem 726.822 metros quadrados e fica no Setor de Recreação Pública Norte, próximo aos setores comercial e hoteleiro, na região central de Brasília. A estrutura foi inaugurada em 1974 e possui uma pista de 5.475,58 metros. Com informações da Agência Brasília