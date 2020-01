GDF publica edital visando selecionar funerárias para o DF

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF, publicou licitação para selecionar funerárias para prestar serviços no Distrito Federal. O edital foi publicado na terça-feira (28) no Diário Oficial (DODF).

A licitação selecionará 51 funerárias. O número de empresas foi definido com base em um estudo técnico, que utilizou parâmetros científicos e dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As funerárias prestarão serviços nas regiões administrativas até 2030. Para concorrer, as empresas deverão se ater às regras dispostas no edital, dentre elas, o pagamento do valor da outorga de permissão, que não poderá ser inferior a R$ 139.162,72. A outorga terá vigência de dez anos, a partir da data da assinatura do contrato, com a possibilidade de prorrogação por igual período, por uma única vez.

Representantes das funerárias terão de entregar envelopes com as propostas será no próximo dia 28 de fevereiro, das 14h às 15h, no auditório da Sejus, localizado na Estação Rodoferroviária de Brasília.

O secretário de Justiça e Cidadania do DF, Gustavo Rocha, acredita que a licitação deve modernizar o atendimento à população. “Hoje, a exploração dos serviços funerários funciona de forma precária. Com esta licitação, a nossa expectativa é oferecer aos usuários eficiência, segurança e qualidade na prestação desse tipo de atividade, dentro das normas do poder público”, acrescentou.