GDF pretende suspender prazo de validade de concursos públicos

O Governo do Distrito Federal (GDF) enviará um projeto de lei para ser votado na Câmara Legislativa (CLDF), com o intuito de suspender os prazos de validade dos concursos públicos. Em uma contexto de pandemia, a medida serve tanto para proteger os direitos dos candidatos aprovados, quanto para evitar gastos com a elaboração de novos concursos.

O projeto visa abranger os certames homologados e vigentes durante o estado de calamidade pública estabelecido por meio do Decreto nº 40.924, de 26 de junho de 2020. Até agora, estão vigentes concursos para 29 cargos, em 158 especialidades, de 10 órgãos do GDF. Com informações da Agência Brasília.

De acordo com o governador Ibaneis Rocha, a medida “é uma questão de justiça. O decreto garante o direito de quem passou nos concursos públicos, principalmente porque o GDF está impedido por Lei de fazer novas contratações até o dia 31 de dezembro de 2021”. Com isso, o projeto de lei pretende gerar maior segurança jurídica para os candidatos.

O Decreto nº 40.572/2020 já havia suspendido, por tempo indeterminado, a posse e o exercício de aprovados, com exceção dos profissionais necessários para atuar no enfrentamento da pandemia de covid-19. A aprovação do projeto de lei, no entanto, não impedirá a nomeação para reposições decorrentes de vacâncias de cargos públicos efetivos.

A medida também foi adotada pelo governo federal por meio da Lei Complementar nº 173, com a suspensão dos “prazos de validade dos concursos públicos homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União”. A lei federal impede os estados e municípios de aumentar as despesas com pessoal até dezembro de 2021. No entanto, autoriza a nomeação de servidores para reposição de vacância, evitando, dessa forma, a descontinuidade da prestação dos serviços públicos.

“Estamos seguindo o que determina a lei federal e ao mesmo tempo dando segurança jurídica a todos os envolvidos a fim de que não haja prejuízo aos aprovados nem à administração pública”, afirma o secretário de Economia do DF, André Clemente.