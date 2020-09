GDF Presente volta a atuar em Taguatinga

PUBLICIDADE

O programa GDF Presente, responsável por promover mutirão de ações nas RAs, deve se tornar cada vez mais frequentes após ordens do governador do DF, Ibaneis Rocha, para que as estruturas acelerem as obras públicas e agilizem os pequenos processos nas regiões administrativas da capital.

A partir da próxima segunda-feira (19), a cidade de Taguatinga receberá um aumento de maquinário, mão de obra e de materiais nas principais carências e urgências da região.

Além de reforçar a “operação tapa buracos”, já iniciada, a limpeza de entulhos, a podas de árvores, a limpeza das bocas de lobos; assim como a troca de lâmpadas na cidade, entre outros, devem ser contemplados pelo reforço dos diversos órgãos estatais.

Praças e quadras da cidade também devem passar por concertos e reformas, além de receberem uma iluminação pública de Led específica.

Nesta semana, o novo administrador de Taguatinga, Bispo Renato, chegou a reunir a equipe de desenvolvimento, obras e manutenção da própria administração para definir o cronograma do programa com o Diretor de Transporte da Novacap, Rodolpho Moreira; o Subsecretário de Desenvolvimento Regional nas Cidades, Flávio Araújo de Oliveira; o representante do polo da nossa região na Secretaria de Governo, Elton Walcacer; e representantes do SLU.