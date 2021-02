GDF prepara obras de sete quadras cobertas em escolas de Samambaia

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal planeja entregar, até julho deste ano, sete quadras poliesportivas cobertas em escolas de Samambaia. As primeiras a serem inauguradas devem ser as dos centros de ensino fundamental 507 e 120, previstas para ainda este mês.

As outras cinco quadras serão instaladas nos CEFs 407, 427, 213, 411 e 619 e devem ser entregues até julho. As obras são de responsabilidade da Secretaria de Educação, que desembolsou R$ 2,5 milhões.

O secretário de Educação, Leandro Cruz, ressalta que as quadras podem ser usadas não só pelos estudantes, mas por toda a comunidade. No esquema de vacinação contra o novo coronavírus, por exemplo, a Secretaria de Saúde utilizou quadras poliesportivas de regiões administrativas. “A integração da escola com a população é algo que precisa sempre ser buscado. É uma parceria em que todos os lados saem ganhando na área do esporte e lazer”, comenta.

A coordenadora da Regional de Ensino de Samambaia, Maria Elisabete Ferreira, reforça que quando os 800 alunos retornarem às aulas encontrarão reforma completa que começa na entrada da unidade escolar. “O estacionamento foi revitalizado e o espaço de convivência também. Toda a unidade recebeu pintura com direito a grafite, além de ventiladores e quadros brancos nas 18 salas de aula”, destaca.

O diretor da CEF 507, Elisson Pereira, lembra que o projeto do espaço esportivo coberto é uma demanda de 2008, quando o colégio aderiu ao ensino integral e passou a atender mais alunos. “É um sonho muito esperado que se torna realidade. É emocionante ver a estrutura se reerguendo porque sabemos o quanto essa quadra fará diferença no dia a dia dos estudantes e professores”, comemora.

Com informações da Agência Brasília