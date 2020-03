GDF prepara licitação de R$ 13,4 milhões para compra de produtos de limpeza

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF), nesta semana, está organizando uma licitação de R$ 13,4 milhões para adquirir álcool gel, dispensador, sabonete líquido e luvas. Sob comando da Secretaria de Economia, o processo vai buscar empresas que se comprometam a oferecer os produtos por ata de registro de preços: após definir os valores, os órgãos da administração direta podem adquirir os insumos diretamente por adesão. A medida faz parte de uma série de ações do governo para combater a proliferação do novo coronavírus no Distrito Federal.

“Com a utilização do Sistema de Registro de Preços, o GDF economiza ao fazer uma compra em larga escala, adotando um procedimento concentrado, organizado, planejado e mais econômico que o usual”, explicam, em nota, gestores da Secretaria de Economia. O modelo de compra, segundo o órgão, gera economia e é mais eficiente do que seria a compra descentralizada por cada órgão.

O edital para a concorrência pública foi publicado em edição do Diário Oficial do DF desta terça-feira (31). No mesmo documento também foram anunciadas a aquisição de remédios e equipamentos para reforçar a atuação nos hospitais.

A Secretaria de Saúde publicou extratos de aquisição de mais um lote de comprimidos de hidroxicloriquina, utilizados por pacientes com lúpus, malária e doenças reumatóides. O medicamento também é uma das apostas dos médicos no combate às complicações pulmonares de pacientes diagnosticados com Covid-19. “Estamos usando esse remédio, em associação com antibióticos, em pacientes mais graves”, confirma o secretário-adjunto de assistência da Secretaria de Saúde do DF, Ricardo Tavares.

A Polícia Militar do DF também anunciou dispensa de licitação para adquirir frascos de álcool etílico hidratado, teor 70%. Para enfrentar a pandemia, a corporação investiu R$ 17,7 mil.

Combate à dengue

Também há na lista de aquisições da Secretaria de Saúde aluns produtos para reforçar a hidratação dos pacientes de dengue, como as bolsas de solução injetável de cloreto de sódio 0,9%.

Há ainda materiais descartáveis como sondas de látex; fios de aço Kirschener (usado para fixação de fragmentos ósseos); suplementos alimentares; nebulizadores; e solução injetável de amiodarona (para o controle de arritmias cardíacas).

A pasta ainda publicou aviso de dispensa de licitação para adquirir medicamentos como o analgésico tramadol e, o dupilumabe. Esse último é utilizado no tratamento de dermatites atópicas, doença não-contagiosa que pode vir associada à asma brônquica e rinite alérgica.

Com informações da Agência Brasília