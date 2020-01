GDF pede explicações a Moro sobre membros do PCC no DF

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Segurança Pública, solicitou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, informações e esclarecimentos em relação à situação do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do país. A pasta teme pela paz da população da capital federal após acontecimentos ligados ao grupo criminoso.

“Solicito a V.Exa. o envio urgente dessas informações/esclarecimentos sobre o que realmente está acontecendo e o exato grau de ameaça a que toda a população aqui residente está exposta em razão da permanência desses líderes do crime na capital federal”, afirma o documento, enviado a Moro na última terça-feira (21).

A fuga de membros do PCC que estavam presos no Paraguai e no Acre se junta ao fato de haver líderes do grupo encarcerados no complexo da Papuda, no DF. Também vale ressaltar que, segundo a Polícia Civil (PCDF), membros da facção haviam alugado uma casa em Taguatinga para começar a se firmar na capital federal. Tudo isso tem despertado inquietação das autoridades e do Poder local.

“Estamos próximos a um incidente que extrapola os muros da unidade prisional federal e tem a capacidade de expor a sério risco a vida, a tranquilidade e o patrimônio dos cidadãos que aqui residem.”

A Secretaria de Segurança Pública justifica a preocupação afirmando que a segurança pública nas ruas do DF é cediça (ultrapassada, estagnada). A pasta considera injustificável o “silêncio” dos órgãos federais.

O documento ainda deixa claro que não aprova a transferência/permanência dos líderes do PCC na capital federal. Pois, como cita o texto, Brasília recebe autoridades de todo o mundo diariamente, além de os Poderes da República serem aqui sediados.

Marcola no Hospital de Base

Na manhã desta terça-feira (21), o líder do Primeiro Comando da Capital, Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), foi ao Hospital de Base para realizar exame de colonoscopia. O mandatário de uma das maiores facções criminosas do país foi cercado por um forte esquema de segurança.