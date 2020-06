GDF libera mais dois parques no DF

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Esporte, tem atuado para criar espaços de lazer à população. Depois de reabrir 19 parques, retomar o Eixão do Lazer e abrir a W3 Sul para práticas esportivas aos domingos e feriados, as autoridades decretaram mais ações esportivas nesta quinta-feira (25).

Foram reabertos mais dois parques na capital: o Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul e o Parque Ecológico Península Sul, localizado às margens do Lago Paranoá.

Os espaços ficarão abertos das 6h às 21h. Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, é obrigatório usar máscara ao adentrar os parques. Os campos de atividades coletivas, como futebol e vôlei, permanecerão fechados, bem como banheiros e bebedouros. Lanchonetes e restaurantes não poderão funcionar.

Com estes dois parques, agora são 21 em funcionamento. Relembre a lista de parques abertos no DF.

Paranoá

Além dos parques, o GDF criou um espaço de lazer no Paranoá. A partir de agora, a pista que fica às margens do Paranoá Parque ficará fechada para os carros aos domingos e feriados. Assim, a via de 1,1 km ficará disponível para a população caminhar, andar de bicicleta e fazer atividades físicas distantes uns dos outros.

Pista do Paranoá. Foto: Acácio Pinheiro

O método de funcionamento será parecido com o do Eixão do Lazer e da W3 Sul, mas o horário é diferente: a pista ficará interditada para veículos automotores das 7h às 17h.