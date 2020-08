GDF libera igrejas com capacidade para menos de 200 pessoas

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (14), o Governo do Distrito Federal (GDF) passou a permitir que todos os templos religiosos da capital façam cultos, missas e afins. Antes, por conta da pandemia de covid-19, as celebrações religiosas só estavam permitidas em locais com capacidade de mais de 200 pessoas.

É a segunda medida de flexibilização no setor tomada pelo governo nesta semana. Na última quarta-feira (12), uma decisão passou a permitir a presença de pessoas maiores de 60 anos nos templos — os idosos estavam proibidos por fazerem parte do grupo de contágio do novo coronavírus.

Medidas de prevenção como aferição de temperatura, uso de máscara, disposição de álcool em gel e distanciamento entre pessoas, por exemplo, estão mantidas. Além disso, menores de 12 anos e pessoas com comorbidades seguem proibidas de frequentar as celebrações.