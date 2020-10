GDF libera crédito de R$ 15 milhões para saúde da PMDF

PUBLICIDADE

Após policiais militares ficarem sem atendimento no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, o GDF decidiu liberar um crédito suplementar de R$ 15 milhões para o Fundo da Saúde da Polícia Militar (PMDF). A decisão está publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF).

A medida é temporária, e os recursos serão retirados da reserva de contingência.

Além dos problemas com o hospital mencionado acima, outro motivo para liberação da verba é o pedido feito pelo Tribunal de Contas (TCDF) para que a PMDF use melhor os gastos com assistência à saúde de acordo com o orçamento aprovado.