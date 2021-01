GDF lança Programa de Atenção ao Dependente Químico para servidores

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (29), o Governo do Distrito Federal (GDF) realizou a regulamentação do Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ), destinado para os servidores públicos. O evento de oficialização do Decreto está agendado para acontecer as 11h no salão Branco do Palácio do Buriti.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Economia, por meio da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida e da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, visa à promoção da saúde mental, à prevenção do adoecimento psíquico por uso de substâncias entre servidores e ao acompanhamento especializado.

O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Economia como forma de prevenção e assistência àqueles que apresentam algum problema relacionado ao uso e à dependência de álcool ou qualquer outra substância aditiva.

Acolhimento

O Decreto que será assinado pelo governador Ibaneis Rocha atualiza e regulamenta o Programa de Atenção ao Dependente Químico no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. A norma especificará os princípios, objetivos e subprogramas, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de servidores públicos distritais com problemas relacionados com o uso de álcool e outras drogas.

Com a medida, o governo pretende acolher os servidores com dependência química, de acordo com o grau da dependência. Eles serão encaminhados para a intervenção mais adequada, psicoterapia individual ou em grupo. O programa também trabalhará ações preventivas.

Institucionalizado em 2011, o PADQ conta com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais que prestam apoio e auxílio aos servidores com alguma dependência química e oferecem suporte aos familiares dos servidores que participam do Programa. Com a sua regulamentação por Decreto, ele passa a ter normas e diretrizes e a ser reconhecido como uma política do estado.

Serviço:

Lançamento do Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ) do Governo do Distrito Federal

Data: 29/01 – sexta-feira

Horário: 11h

Local: Salão Branco do Palácio do Buriti.

As informações são da Agência Brasília