GDF lança o Portal Covid-19 para informações do novo coronavírus

Para dar mais transparência e reunir as informações sobre o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Distrito Federal lançou, na sexta-feira (3), o Portal Covid-19. No site, elaborado pela Controladoria-Geral do DF (CGDF), estão disponíveis para a imprensa e a população os gastos emergenciais e os casos confirmados de coronavírus no DF.

A iniciativa atende ao Decreto nº 40.584, publicado no dia 1º deste mês, pelo governador Ibaneis Rocha. Boletins epidemiológicos emitidos em decorrência do novo coronavírus pela Secretaria de Saúde (SES) também podem ser vistos no portal.

“Temos trabalhado em estado de emergência, mas isso não significa que devemos deixar de lado a transparência devida à população” atenta o controlador-geral do DF, Paulo Martins. “Vamos garantir que essas compras e contratações emergenciais sejam disponibilizadas para viabilizar o controle social e permitir a correção de qualquer ação suspeita ou indevida.”

Além de divulgar os gastos do governo no enfrentamento à Covid -19, o portal também divulgará informações importantes para a população sobre prevenção e principais sintomas, além dos canais de atendimento em caso de suspeitas da doença. O endereço para acesso é http://www.coronavirus.df.gov.br/.

Com informações da Agência Brasília