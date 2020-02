GDF lança Cartão-Creche e cartão para pequenos reparos

PUBLICIDADE 

Catarina Lima e Willian Matos

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o Cartão-Creche e o cartão para pequenos reparos nas escolas, dois programas voltados à educação local.

O Cartão-Creche ficará nas mãos dos responsáveis pelos alunos. A ideia é que o benefício auxilie na matrícula de crianças de até 3 anos; o cartão para reparos será utilizado para manutenção de colégios.

Sobre o Cartão-Creche vai beneficiar 5 mil crianças com até 3 anos. Cada uma receberá R$ 803,57 mensais para efetuar matrícula e pagar creches previamente selecionadas pelo GDF. Isso deve amenizar a falta de vagas nas instituições públicas.

Quanto às creches, o GDF ainda divulgará edital para cadastramento das creches. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficará a cargo da seleção.

O cartão para pequenos reparos é voltado para pequenos projetos de manutenção. Com ele é possível contratar, por exemplo, serviços de bombeiro hidráulico, chaveiro, eletricista, jardineiro, pedreiro, pintor, serralheiro, técnico em informática e técnico em eletroeletrônica.

Os dois cartões serão geridos pelo Banco de Brasília (BRB).

Novas creches

Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), mais cinco creches estão quase prontas no DF; duas com o termo de referência para licitação quase pronto; e quatro devem ser lançadas em 2020. “Vamos terminar esse ano com mais 15 mil crianças em creches no DF”, discursou Ibaneis, nesta quarta (5).