GDF investe R$ 100 mi contra enchentes no Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Agência de Desenvolvimento (Terracap), está trabalhando em um projeto que se chamará Águas do DF. Tem por objetivo acabar com alagamentos e enxurradas no Plano Piloto. Serão investidos R$ 100 milhões em obras.

A captação de água do Plano Piloto é muito antiga, da época da construção da cidade, e não comporta mais o fluxo das chuvas há muitos anos, na avaliação da Terracap.

Serão construídas três galerias pluviais que vão atender as asas Sul e Norte. A obra se dividirá em três etapas. A primeira vai se concentrar no início da Asa Norte. Por lá serão construídos 4,83 quilômetros de rede de drenagem entre as quadras com finais 1 e 2. O canal será capaz de receber as águas das chuvas de uma área de cerca de 9 quilômetros quadrados.

Com dimensões crescentes ao longo do percurso, a nova galeria da Asa Norte terá de 1,2 metro a 3,6 metros de diâmetro e desaguará em uma lagoa de qualidade, responsável por decantar as impurezas e levar as águas mais limpas para o Lago Paranoá. A atual – ainda do projeto de construção da Asa Norte, da década de 1970 – é quadrada e vai de 0,4 metro a 3 metros de vazão, com transposição direta ao lago, sem passar por uma bacia.

O canal começará próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha e descerá no sentido à via L4 Norte. Passará sob as quadras 902 (perto do Colégio Militar), 702, 302, 102, 201/202 e 402, além das vias L2 (Sul e Norte), até chegar à L4 Norte, no Setor de Embaixadas Norte. A rede atual será preservada e também mantida em atividade.

Etapas 2 e 3

A segunda etapa inclui a ampliação do escoamento, ainda na Asa Norte, entre as quadras 910/911 e 610/611, ainda em fase de elaboração. A terceira será construída da 911 Sul, no limite com o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, até o Parque Ecológico da Asa Sul, na 611. Também será feita uma bacia de qualidade no local.