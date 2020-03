GDF institui decreto para arrecadar doações

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal(GDF) criou o Comitê de Emergência Covid-19 para arrecadar doações que possam ajudar no combate ao novo coronavírus. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (25), especificada no Decreto nº 40.559.

De acordo com o texto, serão recebidas ajudas de diversas naturezas, como bens móveis e imóveis, dinheiro, serviços, insumos e equipamentos. As doações devem ser feitas sem qualquer tipo de ônus ou encargo ao Distrito Federal.

“Essa é mais uma das ações que demonstram o comprometimento e preocupação com a saúde da população e com a busca de soluções para o grave problema da pandemia causada pelo coronavírus”, explica o diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Sérgio Costa.

Especificações

Conforme especifica o decreto, as doações em dinheiro deverão ser creditadas exclusivamente no BRB (Banco 070), Agência 0100-7, conta-corrente n° 062.958-6, CNPJ 00.394.684/0001-531.

No caso de bens móveis e imóveis, insumos e equipamentos, deverão ser entregues à Secretaria de Economia (CNPJ 00.394.684/0001-53), no seguinte endereço: SIA – SAPS, Trecho 1, Lote H, Brasília, DF.

Em breve, a Secretaria de Economia disponibilizará em seu site (www.economia.df.gov.br) um link específico para as doações, mesmo procedimento a ser adotado pela Secretaria de Justiça e Cidadania no endereço www.portaldovoluntariado.df.gov.br.

Além disso, a Central de Atendimento 156 prestará informações aos cidadãos que pretendem realizar doações.

Comitê

O Comitê de Emergência Covid-19 será coordenado pelo titular da Secretaria de Economia, representando o GDF. O grupo ficará responsável por receber, planejar e coordenar campanhas de arrecadação das doações, bem como elaborar ações a serem desenvolvidas para o enfrentamento da pandemia.

A rede de captação de doações será composta por integrantes de diversos órgãos e entidades, como as secretarias de Economia, Saúde, Orçamento, Desenvolvimento Econômico, Comunicação, Justiça e Cidadania, Gestão Administrativa, Economia e Fazenda e Planejamento.

Também farão parte representantes da Controladoria-Geral, Casa Civil, Banco de Brasília, Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo (Fercomércio/DF), Federação das Indústrias (Fibra/DF), Federação da Agricultura e Pecuária (Fape/DF), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-DF), Associação Comercial (ACDF), Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon/DF), Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do GDF.

Com informações da Agência Brasília