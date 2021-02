GDF institui cartão de identificação para pessoa com deficiência

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou e sancionou a lei que institui o cartão de identificação para pessoa com deficiência na capital. Segundo o texto, “toda pessoa considerada deficiente, seja ela deficiente física, auditiva, visual, mental ou múltipla, tem o direito de obter o cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência”.

O projeto, de autoria do deputado Iolando Almeida, possibilita que estas pessoas tenham benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas. No cartão deverão constar as seguintes informações:

nome completo, número da carteira de identidade ou registro geral e endereço;

nome e telefone do cuidador ou responsável;

alergias, medicamentos e tipo sanguíneo;

tipo de deficiência e grau de intensidade;

medicação e tratamento realizado.

O cartão de identificação para as pessoas com deficiência é expedido gratuitamente e tem validade em todo o Distrito Federal, devendo ser revisto e reexpedido a cada 5 anos ou em período inferior, conforme constar do laudo médico, sempre que a deficiência for reversível ou provisória

Veja o texto na íntegra: