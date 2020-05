GDF inicia as obras de desvios de trânsito em Taguatinga

PUBLICIDADE 

nesta quinta-feira (14), o Governo do Distrito Federal começou as obras de desvios de trânsito necessárias para a construção do túnel de Taguatinga. Eles devem ficar pronto em 30 dias, com isso começarão a funcionar no dia 15 de junho.

“Queremos garantir a fluidez do tráfego e a segurança de todos durante a execução dos serviços do túnel. São mais de 135 mil veículos que circulam pela região”, explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

“Para isso, estamos agindo de forma preventiva e construindo desvios eficientes, uma vez que, durante a obra de construção do túnel, a Avenida Central será parcialmente interditada”, acrescenta o secretário.

Serão realizados serviços de terraplanagem, pavimentação, instalação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, limpeza de camada vegetal e supressão arbórea em trechos do Pistão Norte, da Avenida das Palmeiras e no acesso à Avenida Samdu Norte.

O trabalho começa na alça de acesso à EPTG pelo Pistão, que será alargada e ganhará mais uma faixa. No dia 18 de maio devem ser iniciados as obras na Av. das Palmeiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É importante reforçar que para as obras de desvios de trânsito não haverá qualquer interdição no fluxo atual dos veículos”, esclarece Ricardo Terenzi, subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras do GDF.

Além do consórcio de empresas responsável pela execução do Túnel, as obras dos desvios de trânsito contam com apoio do Detran, DER, CEB e Novacap.

Com informações da Agência Brasília