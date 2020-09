GDF homologa plano de uso e ocupação do Biotic

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal homologou o Plano de Uso e Ocupação do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). A decisão está no decreto nº 41.162, publicado no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (2).

O Biotic, será ocupado por empresas dos setores de tecnologia da informação, telecomunicações e biotecnologia. São 14 quadras prontas para receberem comércios, universidades, praças, escritórios e afins. O projeto inicial, aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) em março deste ano, prevê a construção de um parque no local.

O espaço está localizado entre a Granja do Torto e o Parque Nacional de Brasília e tem 960 mil metros quadrados. Será possível marcar visita para conhecer o Biotic e experimentar uma velocidade 5G, por exemplo, graças ao laboratório instalado pelas empresas Biotic S/A, Vivo e Huawei.

Mais dados sobre o plano de uso e ocupação estão no site do Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica (Sisduc) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).