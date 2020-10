GDF faz mudança na Secretaria de Saúde

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde passou por uma mudança, registrada nesta segunda-feira (19). A pasta tem novo secretário adjunto executivo: José Ricardo Baitello foi nomeado para o cargo.

A mudança foi publicada no Diário Oficial (DODF). Baitello substitui Paulo Ricardo Silva, que deve ser indicado para comandar o Instituto de Gestão Estratégica (Iges-DF), que cuida dos hospitais de Base e de Santa Maria, além das unidades de pronto-atendimento (UPAs).

Paulo Ricardo foi aprovado pelo Conselho de Administração do Iges-DF no fim do mês passado. Ele deve substituir Sergio Costa, que pediu exoneração do cargo. A nomeação de Paulo depende de aprovação da Câmara Legislativa (CLDF).