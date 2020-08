GDF estimula pequenas empresas para gerar emprego e renda

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (11), R$ 1,2 milhão foram liberados em cartas de crédito para pequenos e microempresários donos de negócios diversos no Distrito Federal. Os recursos vêm do Prospera, programa que concede empréstimos para geração de oportunidades e fomenta o empreendedorismo no DF.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse empresários são responsáveis por quase 20% da geração oportunidades do DF.

“Se eu não tivesse conseguido esses créditos teria que vender o almoço para comprar o jantar”, disse o comerciante Antônio da Silva.

Os 75 beneficiados – 51 de áreas urbanas e 24 de rurais – receberam as cartas de crédito no auditório da Secretaria de Trabalho, seguindo todo o protocolo de segurança contra o novo coronavírus. Antônio da Silva, 51 anos, foi um dos contemplados. Ele participou do programa há 10 anos, para adquirir equipamentos para sua lanchonete.

Devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19, que impacta economias em todo o mundo, o comerciante decidiu solicitar os créditos novamente. “Achei o atendimento mais rápido do que a primeira vez”, lembra Antônio. “Esse empréstimo será muito importante para mim, pois fiquei meses sem poder trabalhar. Se eu não tivesse conseguido esses créditos, teria que vender o almoço para comprar o jantar”, acrescenta.

“Esse crédito muda a vida, não só das pessoas que recebem o valor, mas também de toda sua família”, explicou Alex Barreto, subsecretário de Microcrédito e Empreendedorismo da Secretaria de Trabalho.

Dona de um quiosque de cosméticos, Ivonete Martins, 47 anos, também já sabe como vai investir o benefício. “Vou comprar mais mercadorias para girar o capital”, diz. Ela trabalha desde os 15 anos no ramo, mas só neste ano terá a oportunidade de expandir o negócio. “Já tinha ouvido falar do Prospera, mas nunca fui atrás efetivamente. Acredito que as vendas melhorarão muito se eu tiver mais produtos para oferecer às clientes”, ressalta.

Programa

O Prospera tem o objetivo de incentivar o crescimento e atender às necessidades financeiras de micro e pequenos empreendedores do DF de áreas urbanas e rurais. Com a crise econômica causada pelo coronavírus, o programa passa por reformulações temporárias. O governo local suspendeu todos os pagamentos das parcelas dos empréstimos durante a vigência do decreto de enfrentamento da Covid-19 e por mais dois meses depois da norma.

O GDF também decidiu diminuir os juros em 50%, que já eram os menores do mercado, de 0,7% para 0,3%. Não há cobrança de IOF ou de qualquer outra taxa. Alex Barreto, destaca que o Prospera é um dos esforços do poder Executivo local para gerar emprego na capital.

Em 2020 R$ 5 milhões foram investidos em micro e pequenos empresários.

“Esse crédito muda a vida, não só das pessoas que recebem o valor, mas também de toda sua família”, ressalta. “É um salto na qualidade da empresa em um momento difícil que todos estão vivendo”, reforça Alex.

Segundo o subsecretário, este ano foram entregues cerca de 600 cartas de crédito. Em valores, isso significa que o governo investiu quase R$ 5 milhões em donos de negócios da capital. Atualmente, 1,8 mil pessoas recebem o empréstimo do Banco de Brasília (BRB), agente financeiro do programa.

“Também fazemos a intermediação entre a secretaria e os micro e pequenos empreendedores. O foco é o fortalecimento dessas atividades produtivas”, salienta o diretor de Serviços e Produtos do banco, Dario Garcia.

De acordo com a secretária de Empreendedorismo, Fabiana Di Lúcia, os micro e pequenos empresários são os que mais geram emprego e renda na cidade. “São cerca de 350 mil empresas na capital e a maioria delas são donos de pequenos negócios”, informa. “Por isso, é essencial que eles tenham todo esse apoio”, finaliza.

Como participar

Os pedidos de crédito devem ser feitos nas agências do trabalhador de Taguatinga e do Plano Piloto, com os documentos necessários. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta, das 8h às 17h para áreas urbanas.

No caso das rurais, os interessados devem procurar um dos postos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF), nos mesmo dias e horário. Os endereços e números de telefones podem ser conferidos no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília