GDF entrega série de obras na Saída Norte

PUBLICIDADE

Após seis anos de obras, finalmente os trabalhos no Trevo de Triagem Norte (TTN) foram totalmente concluídos. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) finalizou, nesta semana, a última etapa dos trabalhos, que era a ciclovia de aproximadamente 9 km de extensão. A pista exclusiva para ciclistas começa no final da SQN 216 e vai até o Balão do Torto, onde fará a interligação com a ciclovia da Ligação Torto-Colorado.

Com a conclusão da ciclovia a população de Sobradinho, Planaltina, Colorado, Lago Norte, Varjão e demais cidades que utilizam a Saída Norte como rota agora conta com mais essa facilidade para se locomover. Para o técnico em TI, Matheus Silva, de 29 anos, as obras na saída norte facilitam bastante a ida e a volta pra casa. “O trânsito ficou bem melhor depois que liberaram as obras aqui na saída norte. E ter uma ciclovia agora aumenta a segurança de quem anda de bike por aqui”, disse.

Histórico da obra

Iniciada em 2014 e retomada em 2016, a obra no TTN passou por muitas etapas. No último ano, duas importantes etapas foram concluídas. Em meados de 2019 foram liberadas as duas pontes paralelas à Ponte do Bragueto, que liga a ponte leste, de ligação Plano Piloto / saída norte e a ponte oeste, de ligação saída norte / Plano Piloto. Já em junho deste ano, após passar por uma reforma completa, foi a vez da conclusão e liberação da ponte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Avança construção do viaduto da Ligação Torto-Colorado

“Foram feitas 16 obras de arte-especiais, sendo essas 13 viadutos e três pontes. Fizemos o complexo viário, a pavimentação e sinalização de todos esses trechos, a reforma da Ponte do Bragueto e, como fase final, faltava apenas os 8,7 quilômetros de ciclovia do TTN. E com alguns dias de trégua da chuva, conseguimos finalizar”, declarou o superintendente de obras do DER/DF, Cristiano Cavalcante.

A obra foi orçada em aproximadamente R$ 130 milhões, e beneficiará cerca de 100 mil motoristas que passam por ali diariamente. Com a finalização da ciclovia, a obra do Trevo de Triagem Norte está concluída.

Complexo viário

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TTN, juntamente com a Ligação Torto-Colorado (LTC), formam o Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz, nome oficializado em fevereiro de 2020. O trecho passou por grandes obras, incluindo a reforma completa da Ponte do Bragueto, em um projeto que visa desafogar o trânsito na saída norte. O complexo é composto por 22 viadutos e quatro pontes.

Com a conclusão do TTN, o complexo viário fica a um passo de ser entregue, restando apenas a conclusão do viaduto do Torto.

As informações são da Agência Brasília