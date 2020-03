GDF entrega ponto de táxi no aeroporto

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal entregou, nesta quarta-feira (11), a revitalização de toda a área do Ponto de Táxi. O terminal fica localizado no acesso à quadra 14 do Park Way. A obra foi feita em parceria com a Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek.

O ponto ganhou quatro edificações com banheiros interligados ao sistema de esgotamento sanitário, área de convivência e refeitório e um ponto de encontro comunitário (PEC) para a prática de atividades físicas.

O local ainda deve ganhar um campo de futebol. A demarcação do espaço já foi feita e os trabalhos de plantio de grama devem ser concluídos até o próximo mês.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirma que a revitalização faz parte de um fortalecimento ao turismo do Distrito Federal. “Essa entrega traz um pouco de dignidade para que eles [os taxistas] possam trabalhar bem, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade”, disse.

O presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do DF (Sinpetaxi), Suéd Silvio, também falou sobre a precariedade do local. “Quem viu as condições degradantes que a gente se abrigou aqui por anos sabe o quanto essa entrega é importante”, disse .

“A gente usava contêineres, sem qualquer segurança. Tivemos amigos que se machucaram, idosos que cortaram os pés…”

A cerimônia de entrega das obras realizada nesta manhã teve a presença das deputadas federais Flávia Arruda (PR) e Celina Leão (PP); do deputado distrital Valdelino Barcelos (PP); dos secretários de Governo, José Humberto Pires, e de Mobilidade, Valter Casimiro; do presidente da Novacap, Cândido Teles; e do diretor-presidente da Inframerica, Jorge Arruda, entre outras autoridades.