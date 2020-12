GDF entrega ponte sobre o Córrego Samambaia

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta quinta-feira (10), a ponte sobre o Córrego Samambaia, na DF-079. A obra beneficia o trânsito das regiões de Park Way, Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueira e demais imediações.

O maior benefício é em relação às enchentes que atingem as regiões citadas acima. Em época de chuva, a água do córrego transborda e alaga as demais vias. O administrador regional de Águas Claras, André Rosa, relembra que moradores pediam, há tempos, providências a respeito. “A malha viária aqui em Águas Claras é um dos problemas antigos, e nosso sistema de ouvidoria é bem encharcado por esse tipo de demanda”, relembra.

Representando o governador Ibaneis Rocha, o secretário de Governo, José Humberto Pires, citou os transtornos causados pela chuva que os moradores da região passam. “Pode parecer pequena, mas [a obra] é muito importante”, classificou o secretário.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Fauzi Nacfur, cita a necessidade que pontes, viadutos e vias do DF têm de passar por reformas e manutenções, dada a idade de algumas delas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais sobre a obra

A construção da ponte teve início em maio de 2020, com emenda parlamentar de R$ 2,4 milhões destinada pelo deputado distrital Robério Negreiros (PSD). O projeto mantém a ciclofaixa que havia na via.

Cerca de 60 mil veículos passam pelo local diariamente, de acordo com estimativa do DER-DF. A estrutura conta com um vão de 20 metros de comprimento e 15,5 metros de largura, sendo constituída por três faixas de rolamento de três metros e meio cada, além de uma ciclofaixa também com três metros de largura.