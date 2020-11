GDF entrega obra de pavimentação em trecho da pista do BRT

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, nesta terça-feira (17), o asfalto novo em um trecho do BRT Sul, próximo ao balão do aeroporto, após o Eixão Sul. O local estava interditado desde março deste ano, o que obrigava os motoristas a desviarem pela pista comum.

O trecho, que tem cerca de 2 km, recebeu uma pavimentação mais resistente, já que os BRTs são veículos pesados e deterioravam o local. “O BRT é indicado para um pavimento mais rígido, com base de concreto, que tem a resistência e a durabilidade muito maior, de um prazo de 20 anos”, afirmou o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur.

O secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Valter Casimiro, cita o conforto que os usuários devem receber com o novo asfalto. “Todo mundo que vem de Santa Maria e Gama usa este túnel”, comentou.

Inaugurado em 2014, o BRT atende a população de Gama e Santa Maria. O projeto inicial contemplava também o lado norte do Distrito Federal, como as regiões de Sobradinho e Planaltina. As obras de expansão, no entanto, não evoluíram após a inauguração.