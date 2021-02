GDF encaminha privatização do Aterro Sanitário de Brasília

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), publicou nesta terça-feira (9) um procedimento de manifestação de interesse (PMI) visando entregar a gestão do Aterro Sanitário de Brasília à iniciativa privada. A publicação consta em Diário Oficial (DODF).

O PMI é uma possibilidade que o GDF dá às empresas privadas de apresentarem projetos de gestão da unidade, que fica em Samambaia e já está com metade da capacidade ocupada. Os interessados, agora, poderão apresentar um pedido de autorização para realizar estudos técnicos, jurídicos e econômico-financeiros no âmbito do aterro.

Os estudos apresentados terão de conter sugestões para implantações de uma unidade de triagem mecânica de resíduos e uma unidade de recuperação energética de rejeitos, além de adequação da unidade de tratamento de chorume e aproveitamento energético de gases de aterro.

Os requerimentos poderão ser entregues até o dia 9 de março, das 8h às 18h, na sede da Secretaria de Projetos Especiais, localizada no Palácio do Buriti.

O edital e os documentos necessários estão no site da Sepe.