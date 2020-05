GDF e Fecomércio assinam parceria para construção de hospital de campanha

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) assinaram, nesta sexta-feira (15), um acordo para a construção de um hospital de campanha. O vice-governador Paco Britto representou o governo na solenidade.

“Essa parceria prova mais uma vez que a Fecomércio é um sistema responsável, que agrada e auxilia a população mais carente do DF”, declarou o vice-governador.

Paco também destacou as ações realizadas pelo Fecomércio no combate à covid-19, como o oferecimento de testes rápidos à população no Sesc da 504 Sul, e afirmou que o órgão abrirá novos pontos de testagem. “Continuem fazendo as testagens que vocês já fazem, abrindo novos postos, como vão abrir em Taguatinga, Ceilândia, Guará, para que a população seja testada e que nós saibamos a magnitude deste problema no DF”, disse.

Sobre o hospital de campanha, a unidade terá 400 leitos, sendo 360 de UTI e 40 semi-intensivos. Assim, comerciários e a população de baixa renda terão mais uma opção de tratamento dos casos sintomáticos e confirmados de covid-19.

Reabertura escalonada

A Justiça Federal decidiu, na madrugada desta sexta-feira (15), que o comércio no Distrito Federal será reaberto aos poucos. O presidente da Fecomércio, Francisco Maia, se mostrou surpreso com a decisão. Ele esperava que todos os setores fossem reabertos já na próxima segunda (18).

“Deixou a gente muito perplexo. Achávamos que poderíamos atender já a partir de segunda (18). Todos os itens solicitados foram cumpridos. O GDF tem condições amplas de dar assistência de saúde e sanitária a toda população. Eu acho que a reabertura do comércio não vai trazer mais contaminações”.

