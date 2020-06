GDF doará 900 máscaras a autistas e intérpretes de libras

O programa Todos Contra a Covid, do GDF, recebeu uma doação feita pelos aprovados para o cargo de secretário escolar, da Secretaria de Educação. A comissão concedeu 900 máscaras especiais, feitas em acetato, voltadas para autistas e intérpretes de libras.

O GDF doará os equipamentos aos dois grupos de pessoas. A entrega ficará a cargo da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF. Cortadas a laser, as máscaras são transparentes, reutilizáveis e a limpeza é feita apenas com álcool 70%.

Como são transparentes, as máscaras facilitam a leitura labial por quem depende disso para a comunicação, como autistas severos, por exemplo.

Emocionada, a secretária da Pessoa com Deficiência do DF, Rosinha da Adefal, lembrou que os cuidados que o cidadão deve ter para evitar o contágio com o coronavírus são ainda maiores quando se trata da pessoa com alguma deficiência. “Nem todos têm essa percepção”, lamentou a secretária.

O vice-governador Paco Britto, que coordena o programa do GDF, agradeceu a doação do grupo. “É um gesto muito nobre e de extrema necessidade, de carinho pela população do Distrito Federal”, frisou.

Donativos

Mais cedo, a Associação Maria Vitória de Doenças Raras (Amaviraras), também foi agraciada com doação do programa Todos Contra a Covid. Quarenta e cinco famílias das 98 que são atendidas pela entidade, se encontram em dificuldades devido à pandemia. E receberão cestas básicas, máscaras, álcool em gel e cobertores. Parte das doações foram feitas por outra comissão formada por aprovados em concurso público no DF. Desta vez, para cargos da Polícia Civil (PCDF).

Doe para o comitê Todos Contra a Covid

Banco de Brasília (BRB) – 070

Agência: 0027

Conta Poupança: 0027.049528-2

CNPJ: 02.174.279/0001-55

Instituto BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Socioambiental