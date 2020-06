GDF divulga nota sobre manifestações programadas para o dia 7

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Nesta sexta feira (5), o Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou uma nota oficial em relação às manifestações públicas programadas para o próximo domingo, dia 7, na Esplanada dos Ministérios. O documento reforça que as forças de segurança do DF “estarão posicionadas em toda a Praça dos Três Poderes e arredores, de forma a garantir que as manifestações ocorram de maneira pacífica”.

Impulsionados pelo protestos nas capitais norte americanas, as manifestações contra o fascismo e racismo ganharam força no território nacional. Na capital federal, o movimento Unidos Pela Democracia programou um ato que acontecerá neste domingo (7). “Nossa intenção é concentrar no Museu Nacional às 9h, depois uma caminhada até a praça do 3 poderes, em seguida voltar e dispersar na rodoviária”, afirmou um dos comunicadores do grupo, Daniel Saran.

Saran lembrou que vândalos não serão bem vindos nos protestos. “Vamos ficar ligados a possíveis infiltrados, essas pessoas vão ser expulsas da manifestação. A tolerância será zero para depredação”, disse.

Sobre a nota publicada pelo GDF, o comunicador afirmou que confia no trabalho das forças de segurança, mas que qualquer imprevisto vai ser denunciado. “Esperamos que a polícia não cometa excessos, caso isso aconteça, filmaremos tudo”.

Um dos advogados do Unidos Pela Democracia, Nauê Bernardo, alertou que sabe da gravidade do momento em que o ato acontece, mas que o sentimento de justiça é maior. “Os atos foram convocados pois temos pessoas pedindo fim da democracia e intervenção militar. Basta. É uma comunhão de sentimentos que estão levando as pessoas pra rua nesse momento”, afirmou.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo GDF sobre as manifestações de domingo

Sexta-feira, 5 de junho de 2020

O principal objetivo do Governo do Distrito Federal, em relação às manifestações públicas programadas para o próximo domingo, dia 7, na Esplanada dos Ministérios, é garantir a segurança das pessoas e a integridade do patrimônio público.

As forças de segurança do Distrito Federal, assim como outros órgãos do GDF, estarão nos locais dos eventos com o efetivo necessário para garantir a livre manifestação e a ordem.

Agentes do GDF também vão orientar os manifestantes sobre a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, dando continuidade à política de conscientização da prevenção da Covid-19.

As forças de segurança estarão posicionadas em toda a Praça dos Três Poderes e arredores, de forma a garantir que as manifestações ocorram de maneira pacífica. O trânsito de automóveis, a exemplo do que ocorreu no domingo passado, dia 31 de maio, não será permitido no local.

Governo do Distrito Federal