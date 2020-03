GDF deve construir mais 15 creches na capital

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal vai construir 15 creches em várias regiões administrativas da capital. Destas, 10 serão licitadas ainda neste semestre.

As regiões que receberão creches devem ser Ceilândia, Gama, Guará, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, Taguatinga e Vila Telebrasília. Com as novas instituições, cerca de 5.640 crianças de até cinco anos serão atendidas em dois turnos (matutino e vespertino) ou 2.820 meninas e meninos em tempo integral.

Os recursos para as obras estavam parados há sete anos. No ano passado, o GDF conseguiu recuperar o montante de R$ 42 milhões de contratos com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A estrutura das creches seguirá o projeto padrão da edificação do FNDE, que se baseia nas necessidades de desenvolvimento da criança, no aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Serão dois blocos: na área externa estão o playground, jardins, área de estacionamento. No espaço interno ficam hall, salas, banheiros, copa, lavanderia, cozinha, refeitório e despensa, entre outros.

Cartão Creche

Em fevereiro, o GDF lançou o Cartão Creche para 5 mil crianças de até três anos e 11 meses . Por meio desse instrumento, pais que não têm condições financeiras poderão matricular os filhos em uma creche particular. Cada uma receberá um crédito de R$ 803,57 por criança. A Secretaria de Educação (SEE) também criou uma página com as informações do cartão para que a população e os gestores possam ter acesso a todos os detalhes sobre o programa e tirar dúvidas de maneira rápida e simples.

Com informações da Agência Brasília