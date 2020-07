GDF desativa cinco lixões irregulares em Taguatinga

PUBLICIDADE

Desde a semana passada o Polo Oeste do GDF Presente tem realizado a desativação de cinco lixões irregulares em Taguatinga. Nesta terça-feira (28), em parceria com a Administração Regional e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o quarto local foi visitado pelas equipes para a execução do serviço, que será encerrado amanhã (29).

Até o momento, já foram recolhidos mais de 650 toneladas de entulho nos antigos lixões irregulares. Para efeito de comparação, um carro popular pesa cerca de uma tonelada e meia. Logo, nestes dias em que o GDF Presente trabalhou na desativação dos locais e na retirada do material que foi descartado irregularmente, foram recolhidos em peso o equivalente a 433 veículos populares.

Três dos lixões desativados ficavam em Taguatinga Norte, nas quadras QNM 42, QNM 38 e QNH 4. Nesta terça (28), o GDF Presente desativou o lixão localizado atrás do prédio do Detran, na QNL, próximo ao Setor de Indústrias Gráficas. O último ponto a ser visitado fica na QSE 16, em Taguatinga Sul. Desde 2019, já foram desativados 20 lixões irregulares na região.

Nos locais, carroceiros e carros particulares despejavam entulho de obras, móveis velhos e restos de poda. Por meio da Ouvidoria do GDF, os moradores denunciaram a situação, indicando os locais, e, após determinação do administrador regional, o GDF Presente foi acionado para a desativação permanente dos lixões irregulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para evitar que os locais voltem a servir como ponto de descarte ilegal, o Polo Oeste e a Administração Regional de Taguatinga instalaram barreiras feitas com pneus e manilhas para dificultar o acesso de veículos, além de preparem o terreno para que sejam utilizados de outra maneira pelos moradores.

Na QNM 38, o local que antes ocupava o maior lixão irregular de Taguatinga recebeu um reforço de asfalto e agora possui uma pista de aeromodelismo. Em outros, quadras de areia e de terra batida vão dar lugar ao que antes vivia repleto de lixo.

“Este trabalho é a prova de que a comunidade participa do momento da cidade com a gente. Conversamos com a população, o GDF Presente nos ajudou com o maquinário pesado e vamos dar um retorno muito bom para todos. Vamos criar três locais de transbordo regular de lixo que a população possa usar e vamos lá recolher”, explica o administrador regional de Taguatinga, Geraldo Araújo.

Preparação para o aniversário

O GDF Presente está em Planaltina já nos preparativos para o aniversário de 161 anos de fundação da cidade mais antiga do DF. Nesta terça (28), equipes do Polo Norte retiraram 160 toneladas de entulhos na primeira entrada do Setor Arapoanga, na DF-230; e outras três toneladas de galhadas e inservíveis no Setor Tradicional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na estrada que liga o Núcleo Rural Aprodarmas à Pedra Fundamental, máquinas do GDF Presente fizeram o patrolamento e ajuste de vias sem pavimentação em quatro quilômetros da via.

Em Águas Claras, o Polo Central Adjacente 2 do GDF Presente realizou diversas ações pelas ruas da região: foram recolhidos cerca de 55 toneladas de entulho e inservíveis do pátio da administração regional; foram pintados meios-fios na Avenida Vereda da Cruz, Rua Tamboril e em trechos da Avenida Araucárias e Castanheiras; e, em tempos de seca, as Praças Condor, Tucano e da 15ª Zona Eleitoral do TRE-DF, além do Balão da Unieuro, foram irrigados.

Com informações da Agência Brasília