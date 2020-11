GDF define datas para recessos de Natal e Ano Novo

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) definiu os períodos em que os servidores terão recessos para comemorações de Natal e Ano Novo. As datas foram publicadas nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial (DODF).

O recesso para o Natal será entre os dias 21 e 24 de dezembro; o do Ano Novo correrá entre 28 a 31 de dezembro.

A publicação diz que os servidores que atuam em serviços essenciais, em especial os do atendimento ao público, deverão se revezar entre os dois períodos comemorativos.

O benefício deverá ser compensado. Os agentes públicos que estão trabalhando presencialmente poderão compensar de agora até o dia 31 de maio de 2021; aqueles que estão em regime de teletrabalho deverão fazer a compensação três meses após retornar ao serviço presencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chefia imediata de cada servidor fica a cargo do controle da frequência dos funcionários.