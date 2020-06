GDF cria mais uma opção de lazer aos domingos

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu criar mais uma opção de lazer à população. Assim como ocorre no Eixão e na W3 Sul, a avenida principal às margens do Paranoá Parque também ficará fechada para carros aos domingos e feriados. Desta forma, das 7h às 17h, a população poderá fazer caminhadas, corridas ou andar de bicicleta na via.

A decisão havia sido anunciada na quarta (24) e foi oficializada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (25). Por ora, em prevenção ao novo coronavírus, não será permitida a prática de esportes e atividades que aglomerem pessoas. Ambulantes ficam proibidos de atuar na via.

O local passará por limpeza reforçada, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), e manutenção de calçadas e meios-fios.

Quanto ao trânsito, o Departamento de Trânsito (Detran) irá fiscalizar o fluxo. O DF Legal e a Polícia Militar (PMDF) estarão à disposição para inspecionar as atividades na via.

