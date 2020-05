GDF cria a Secretaria de Administração Penitenciária

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF) criou, na noite de terça-feira (26), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF. A medida foi publicada no Diário Oficial (DODF).

A Secretaria terá, em sua composição, membros da Secretaria de Segurança Pública. Serão remanejadas a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, a Comissão Permanente de Disciplina e a Coordenação de Engenharia e Arquitetura, com suas estruturas administrativas e cargos comissionados mantidos.

A nova pasta terá dois cargos de assessor especial. As atividades de controle interno ficarão centralizadas na Controladoria-Geral do Distrito Federal.