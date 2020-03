GDF convoca coletiva para falar sobre primeiro caso de Coronavírus no DF

PUBLICIDADE 

O infectologista Eduardo Hage, da Secretaria de Saúde do DF, concede coletiva, no início da noite desta quinta-feira (5), para falar sobre o primeiro caso confirmado do Coronavírus no Distrito Federal (DF).

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmou, na tarde de hoje, ao Jornal de Brasília o primeiro caso de coronavírus em Brasília.

Trata-se de uma mulher, 52 anos, moradora do Lago Sul, que deu entrada no Pronto Socorro de uma unidade hospitalar privada em 4 de março com quadro de astenia, prostração, inapetência, tosse predominantemente secretava e dispneia aos mínimos esforços, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

De acordo com informações das autoridades, a paciente foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por complicações em seu quadro clínico, no entanto, a mulher apresenta melhora, e apenas segue na manutenção em UTI. Duas pessoas próximas da paciente estão em isolamento domiciliar, porém, não são considerados suspeitos.

O caso ainda é tratado como uma suspeita do vírus Covid-19 pela Secretaria de Saúde do DF . É esperado uma contraprova para confirmar se é de fato o primeiro caso de coronavírus. A paciente deve ser transferida, ainda hoje, para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

