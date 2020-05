GDF constrói novas calçadas em Águas Claras

PUBLICIDADE 

A cidade de Águas Claras está recebendo novas calçadas. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) executa, nesta etapa do processo, dois trechos. São eles a Avenida Sibipiruna e a Avenida Areal. Ao todo, são 1.100 metros quadrados de calçadas.

Os trabalhos também incluem colocação de meios-fios e terraplanagem em toda a extensão dos passeios.

Os trabalhos em Águas Claras têm previsão de término na próxima sexta-feira (8). Ao todo, cada frente conta com oito trabalhadores, totalizando 16 pessoas envolvidas no calçamento. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu, ao todo, R$ 100 mil nas obras.

O diretor de Urbanização da Novacap, Sérgio Lemos, explicou que elas fazem parte de um contrato da Novacap com diversas empresas especializadas. Cada uma delas é responsável por lotes que atendem todas as regiões administrativas do DF.

“À medida que os recursos são disponibilizados, nós direcionamos os trabalhos para as cidades, sempre de acordo com as demandas levantadas em parceria com as administrações”, comentou Lemos.

Moradora da cidade, Carolina Villar, 34 anos, avalia as obras como uma das melhorias mais esperadas pela população da região.

“Águas Claras é uma das cidades mais novas do DF e entendo que ainda tenha muito a ser feito. Mas, as novas calçadas são muito importantes e vão aumentar a nossa segurança, principalmente nós que andamos com criança pequena”, destacou.

Agência Brasília