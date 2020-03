GDF confirma 36 casos do novo coronavírus no Distrito Federal

PUBLICIDADE 

Na noite desta quarta-feira (18), O Governo do Distrito Federal informou que o número de confirmados com coronavírus subiu para 36. De acordo com Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Gecamp/CIEVS), são 174 casos em investigação, com 107 descartados, num total de 317 casos notificados.

No dia 28/02 foi ativado o COE-Covid-19-DF, que é uma estrutura operacional para gerenciamento da epidemia mundial, no Distrito Federal. Uma das funções do COE-Covid-19-DF é o monitoramento diário dos casos suspeitos detectados do Distrito Federal e adoção das medidas indicadas.

No cenário mundial, vem ocorrendo um aumento no número de casos, totalizando 179.111 casos desde o início da epidemia até o dia 17/03. Enquanto na China, que responde por mais de 50% dos casos, se observa uma redução no número de casos novos da doença, nos demais países vem se registrando aumento.

O Ministério da Saúde passou a tomar como base para definição de casos suspeitos viajantes de todos os países. No dia 25/02 foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no país, de um paciente procedente da Itália.

A Secretaria de Saúde do DF enfatiza as medidas que constam no Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavirus 2019 (Covid-19) do Distrito Federal.

Os casos suspeitos de Covid-19 deverão ser notificados na plataforma RedCap, acessada pelo endereço http://bit.ly/notificaCOVID19

Informamos que desde a sexta-feira, dia 13/03/2020, o banco de dados e o sistema de notificação do Formsus2 (RedCAP) do Ministério da Saúde está instável, o que provoca divergência com os dados do DF.

Com informações da Agência Brasília