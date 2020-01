GDF cede terreno para construção de quadra de esportes

PUBLICIDADE 

Para ter aulas de Educação Física, os alunos do Centro Educacional Engenho das Lajes (Cedel) atravessavam diariamente a BR 060. Isso porque a escola não possuía um local apropriado para a prática das atividades e precisa utilizar a quadra de esportes localizada do outro lado da rodovia. Mas, neste ano, essa situação vai mudar.

O Governo do Distrito Federal cedeu um terreno de 500 metros quadrados ao lado do centro de ensino, que pôde construir uma quadra de esportes e, assim, garantir a segurança de cerca de 700 alunos. “Toda a comunidade está feliz. A quadra tira de todos o peso de expor nossas crianças à travessia da rodovia”, comemora o diretor da unidade escolar, Cristiano César da Silva.

Segundo ele, com a doação do terreno e ajuda da Secretaria de Educação, a escola conseguiu a doação de R$ 100 mil do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). “São recursos arrecadados por meio das penalidades aplicadas em função de improbidades administrativas praticadas contra a Administração Pública”, detalha.

“É o dinheiro público que retorna e é aplicado em melhorias para a população”, acrescenta Cristiano.

O dinheiro serviu para construir muro, alambrado e piso, além da aquisição das traves de basquete e futebol e da pintura. Cristiano César lembra que, nos últimos anos, com o aumento do fluxo de veículos na rodovia, a direção optou por transferir as aulas de educação física dos alunos menores para o pátio da escola. “Fazia aqui de maneira improvisada, porque era muito perigoso a professora, sozinha, atravessar com 20 crianças uma pista como essa.”

O presidente da Associação de Moradores do Engenho das Lages, Davi Lobato, comenta que toda a comunidade está satisfeita com a chegada quadra do Cedel, que será inaugurada na manhã deste sábado (18). “Meus filhos estudam aqui. É a única escola da região. A gente tinha de conviver com essa situação perigosa. Mas agora, com o governo ajudando, estamos vendo que há boa vontade política para superarmos esses problemas”, comemorou.

Com informações da Agência Brasília