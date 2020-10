GDF busca empresa para reformar tesourinhas da Asa Sul

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu licitação para contratar uma empresa de engenharia para reformar algumas tesourinhas da Asa Sul. A medida foi publicada no Diário Oficial (DODF) nesta terça-feira (20).

A empresa escolhida ficará responsável por reformar as tesourinhas das seguintes quadras:

101/102 Sul;

201/202 Sul 105/106 Sul;

205/206 Sul;

109/110 Sul;

210/211 Sul;

113/114 Sul 213/214 Sul;

Eixo rodoviário – DF 002;

110/210 Sul; e

111/112 Sul.

Será contratada a empresa que oferecer o menor preço. O GDF estipulou um gasto de R$ 5,9 milhões (R$ 5.912.127,68) para a contratação. O processo terminará no dia 12 de novembro, às 9h.

Reformas

O governo Ibaneis Rocha pretende reformar todas as tesourinhas do Plano Piloto até o fim do governo. Além dos viadutos citados acima, outros já estão em reforma há algum tempo.

Atualmente, já foram entregues à população as das quadras 3/4 Sul, 15/16 Sul, 5/6 Norte, 7/8 Norte, 11/12 Norte e 15/16 Norte. Faltam outras 17.

Nas reformas, são feitos trabalhos de recuperação da estrutura de concreto, substituição e recuperação de ferragens, padronização da fachada, pintura antipichação, dentre outras medidas.