GDF avança na política de proteção da mulher

Na manhã de hoje (12), a Secretaria da Mulher e a Defensoria Pública do Distrito Federal firmaram um acordo com a Rede Sou Mais Mulher, um conjunto de instituições públicas e privadas que faz ações com o objetivo de pregar a igualdade entre homens e mulheres, o empoderamento feminino e economia das mulheres.

Assinado pela secretária da Mulher, Ericka Filippelli, e a defensora pública, Maria José Silva Souza, a cooperação técnica entre os órgãos vai criar um programa de educação para as servidoras do GDF e mulheres da sociedade

“Serão ações voltadas para o combate à violência contra as mulheres, promoção de igualdade entre homens e mulheres, empreendedorismo feminino e autonomia econômica das mulheres”, explicou a secretária. O evento com a temática “A sororidade em pauta” contou com a presença de mulheres e homens que trabalham e militam com a temática de gênero.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública é a representação instrumental de maior inclusão democrática no Estado e fala pelos mais necessitados de inclusão. É a responsável por resguardar os diretos humanos de todos os cidadãos. Ericka Filippelli ressaltou a importância do trabalho em rede e citou parcerias que já ocorrem no Distrito Federal, como com a Novacap, BRB e Rede Mulher Empreendedora.

A defensora pública-geral falou sobre o papel do órgão responsável por promover justiça social e destacou a importância de oferecer capacitação em educação e direitos para a sociedade. “Precisamos dar voz à todas as mulheres do DF. Servidoras públicas, mães de família, mulheres normais, todas”, destacou. Além disso, Maria José contou a história de sua mãe, uma mulher simples, que ofereceu a ela toda a estrutura emocional para que ela pudesse ser quem quisesse.

Ainda durante a atividade, o Núcleo da Mulher da Defensoria Pública lançou a Cartilha de Apoio à Defesa da Mulher.

Com informações da Agência Brasília