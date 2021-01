GDF aumenta tarifa técnica repassada a empresas de ônibus

PUBLICIDADE

O GDF aumentou novamente a tarifa técnica repassada a algumas das empresas de ônibus da capital. Os reajustes estão publicados no Diário Oficial (DODF).

As empresas beneficiadas são Pioneira, São José, Marechal, Urbi e Piracicabana. O aumento mais recente ocorreu nesta semana; o penúltimo havia sido registrado em dezembro de 2020 — um intervalo de menos de um mês.

A tarifa técnica complementa custos para operação do transporte coletivo do DF. Contratos apontam que ela pode ser revisada a qualquer momento para “restabelecer a equação originária entre os encargos da concessionária e as receitas da concessão”.

Com o aumento mais recente, a Viação Marechal foi beneficiada com um aumento de 50,9%. O valor foi de R$ 5,1778 para R$ 7,7597.



O segundo maior aumento é da Urbi, 46%. A tarifa passou de R$ 4,1272 para R$ 6,0545. Em seguida, vem a Piracicabana (36,7%): de R$ 4,9578 para R$ 6,7256.

Por fim, São José (+17,5%): de R$ 8,0262 para R$ 9,4782; e Pioneira (+6,6): de R$ 7,5864 para R$ 8,0479.