GDF atua em São Sebastião neste final de ano

Nem mesmo nos últimos dias do ano, marcado por trabalhos intensos em várias partes de São Sebastião. Nesta segunda-feira (30), desde as 8h, uma equipe de 15 homens entrou em ação no centro da cidade e no bairro São Francisco, próximo ao Colégio Central.

Foram removidos restos de entulhos pesados de obras e materiais descartáveis domésticos, como sofá, máquinas de lavar roupas e outros móveis do lar sem nenhuma utilidade. À tarde, foi a vez do maquinário pesado entrar em cena para o reparo em cinco ruas – entre essas, a via principal que liga os bairros Vila Nova e João Cândido, a Rua da Ponte.

Manutenção constante

“Esse é um trabalho corriqueiro que estamos fazendo desde o início do ano em toda parte da cidade”, explicou o diretor da Divisão de Obras da Administração de São Sebastião, Douglas de Carvalho Santos. “O trabalho de manutenção da cidade não pode parar. A recuperação das vias é importante porque, além de garantir o fluxo de carros e veículos pesados, recupera a funcionalidade das estradas, evitando acidentes.”

Ao todo, foram gastas cinco toneladas de massa asfáltica na operação. O material, como de costume, veio da Novacap. Além da Rua da Ponte, que liga os dois bairros importantes da cidade e vias adjacentes, os reparos foram feitos também em ruas do centro da cidade. Na prática, a assistência funciona da seguinte maneira: limpeza dos buracos, aplicação de piche e, na sequência, introdução de massa asfáltica, compactada pelo rolo compressor.

Benefícios

O salgadeiro Joel Rios: “Estou gostando de ver a nossa cidade toda arrumada e bonita”,

Moradora há 20 anos do bairro João Cândido, a aposentada Edith Flores elogiou a iniciativa. “Nunca tinha visto isso por aqui”, disse. “É bom porque a chuva tinha deixado estragos, era cada buraco!”. O mestre de obras José Lopes endossou: “Eu ando muito pela cidade e tenho observado que as ruas estavam precisando de reparos”.

Atuante em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, o GDF Presente nasceu como extensão do SOS DF, projeto realizado no primeiro semestre da atual gestão. A ideia dessa segunda etapa do programa é manter os números sobre obras de reparos e manutenções das cidades sempre positivos, assim como a satisfação da população.

“Estou gostando de ver a nossa cidade toda arrumada e bonita”, comemorou o salgadeiro Joel Rios, morador do bairro Vila Nova. “É uma boa iniciativa do governo.”

Com informações da Agência Brasília.