GDF assina contrato para construção de creche no Pôr do Sol

O Governo do Distrito Federal (GDF) assinou contrato autorizando a construção de uma creche nas entrequadras 500/700 do Setor Habitacional Pôr do Sol, em Ceilândia. O documento foi publicado no Diário Oficial (DODF) nesta quarta-feira (25).

A creche deverá ter 10 salas de aula para atender crianças de 0 a 6 anos. A unidade terá refeitório, playground e hortas. Quanto à estrutura, o local será fechado com grades e portões, além de contar com calçadas, rampas, escadas, canteiros, estacionamento, paisagens e bancos para descanso.

A obra custará cerca de R$ 3,5 milhões (R$ 3.531.561,68, precisamente). A construtora GCE S/A será responsável pela construção da creche. O contrato tem a assinatura da Secretaria de Educação