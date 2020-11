GDF aprova parcelamento do Solo Wasny, no Tororó

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto urbanístico de parcelamento do chamado Solo Wasny, no setor habitacional Tororó, na quadra B1 do Jardim Botânico. A decisão está no Diário Oficial (DODF).

A área tem esse nome por ser de propriedade do ex-deputado distrital Wasny de Roure (PT). O projeto já havia passado por aprovação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan) em julho deste ano.

Localizado no Tororó, o parcelamento, de 226.775 m², vai abrigar 17 unidades habitacionais divididas conforme estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). Ao tod, serão:

4 Condomínios Urbanísticos, contendo 318 unidades autônomas (casas);

8 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Institucional e Industrial;

1 lote de uso Institucional;

4 lotes de uso Institucional Equipamento Público.

Os documentos urbanísticos relacionados ao parcelamento estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).